Ubjedljiv poraz Budućnost Bemaksa u Odenzeu

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa poražene su danas od Odenzea 39:24 (25:8), u drugom kolu EHF Lige šampiona.

To je drugi poraz podgoričkih rukometašica na startu nove sezone, nakon što su izgubile i pred svojim navijačima od Bitighajma (27:22).

Loše izdanje Budućnosti u Sidbank areni, možda i najslabije u novijoj istoriji kluba.

Izabranice Bojane Popović prvo poluvrijeme završile su sa 25 primljenih pogodaka i zaostatkom od 17 golova (25:8).

U finišu prvog poluvremena razlika je iznosila 18 (24:6), a početkom nastavka dva puta 19 golova (28:9, 29:10).

Rukometašice Budućnosti u prvom dijelu praktično nijesu postojale na terenu, sa puno grešaka i bez ideje u napadu omogućile su protivnicama da brzom tranzicijom, kontrom i polukontrom, dođu do ubjedljivog vođstva.

Budućnost je u nastavku, predvođena golmankom Armel Atingre, zaigrala bolje, uspjela da smanji zaostatak, ali ne i da izbjegne ubjedljiv poraz, jedan od najubjedljivijih u Ligi šampiona.

Istom razlikom gubile su i od Viborga 1997. (36:21) i Esbjerga 2021. godine (35:20).

Odenze su do pobjede vodile Dion Haušer sa šest i Malin Larsen-Aune sa pet golova.

U podgoričkom sastavu Milena Raičević i Nađa Kadović postigle su po šet, a gol manje Adriana Kardoso de Kastro.

Budućnost će u narednom kolu, 24. septembra, ugostiti Savehof.

