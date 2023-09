Podgorica, (MINA) – Završni turnir COK 3×3 dječije lige biće održan u subotu na podgoričkom Trgu Argentina, u okviru finalnog turnira 3×3 Montenegro turnira, saopšteno je iz Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Navodi se da će se u cjelodnevnom basket spektaklu, osnovci uzrasta od 12 do 14 godina nadmetati u basketu, jednom od najpopularnijih sportova u osnovnim školama širom Crne Gore.

“COK 3×3 dječja liga je projekat koji je podržala Olimpijska solidarnost i ima za cilj promociju sporta i olimpijskih vrijednosti među osnovcima u Crnoj Gori”, piše u saopštenju krovne sportske ionstitucije crnogorskog sporta.

Završni turnir takmičenja namijenjenog za osnovce uzrasta od 12 do 14 godina dio je finalnog turnira sezone 3×3 Montenegro 2k23, na kom će se nadmetati najbolji crnogorski basketaši.

U okviru manifestacije planiran je i olimpijski čas, na kojem će crnogorski olimpijci dijeliti svoja iskustva i promovisati sportske vrijednosti, kao što su fer plej, poštovanje i prijateljstvo.

Najmlađi zaljubljenici u basket imaće priliku da se upoznaju i druže sa selektorom košarkaške reprezentacije Crne Gore, Boškom Radovićem, košarkaškim reprezentativcima i brojnim crnogorskim olimpijcima.

Kvalifikacije za završni turnir počeće u deset, dok je finale na programu u 20 sati i 30 minuta.

