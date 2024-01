U nedjelju One Dječiji festival sporta

Podgorica, (MINA) – Dječiji festival sporta biće održan u nedjelju na Stadionu malih sportova, u organizaciji kompanije ONE i Glavnog grada, saopšteno je iz Sekretarijata za sport.

Navodi se da će festival, koji se održava u sklopu Podgoričkog pazara, okupiti veliki broj djece, koji će demonstrirati svoje vještine u brojnim sportskim disciplinama.

Nadmetaće se u fudbalu, košarci, rukometu, karateu, stonom tenisu, mačevanju, aikidu, plesu, ritmičkoj gimnastici, tekvondou i atletici.

“Prema prognozi u nedjelju nas očekuju povoljni vremenski uslovi, pa eto idealne prilike da se naši budući šampioni upoznaju, druže i zajedno promovišu sport i zdrave stilove života”, piše u saopštenju.

Manifestacija na Stadionu malih sportova počeće u 12 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS