Trojica bokserskih sudija stekli IBA zvanje

Podgorica, (MINA) – Crnogorske bokserske sudije Rade Vujović, Blažo Jabučanin i Darko Dobrašinović

stekli su zvanje IBA sudije sa dvije zvjezdice, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Navodi se da su njih trojica, tokom Svjetskog kupa u Budvi, uspješno prošli seminar i sudijsko polaganje za licencu.

To zvanje omogućava im učešće na svim velikim takmičenjima i prvenstvima u organizaciji Svjetske bokserske asocijacije i Evropske bokserske konfederacije.

