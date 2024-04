Trijumf Slađane Pejović i Željka Dabovića

Podgorica, (MINA) – Atletičarka Nikšića, Slađana Pejović i Željko Dabović iz podgoričkog kluba Sparta, trijumfovali su na prvenstvu Crne Gore na 10.000 metara u Baru.

Pejović je slavila sa rezultatom 39 minuta, 59 sekundi i 35 stotinki.

Kao drugoplasirana završila je Dijana Stanišić iz podgoričke Sparte (40:31,44), dok je treća bila članica Milenijuma Vesna Pavlićević (42:12,84).

U konkurenciji seniora, Dabović je osvojio prvo mjesto sa rezultatom 33 minuta, osam sekundi i 31 stotinkom.

Drugo mjesto pripalo je atletičaru Mornara, Miljanu Kukuličiću (34:03,47), dok je treći bio član barskog Dionisa, Branislav Baltić (37:41,14).

Kod juniora pobijedio je atletičar Nikšića, Ivan Popović (40:41,90).

Šampionat u Baru okupio je 20 atletičara iz pet atletskih klubova – Dionis, Nikšić, Milenijum, Mornar i Sparta.

