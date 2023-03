Trijumf Budućnost Volija u Zagrebu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Zagrebu ekipu Cibone 87:83, u utakmici 21. kola Admiralbet ABA lige.

Budućnost, koja je dobila i prvi međusobni duel 97:76, upisala je šestu uzastopnu, ukupno 15. pobjedu ove sezone.

Podgorički tim slavio je u uzbudljivom meču, sa puno preokreta, dobrih poteza, ali i tehničkih grešaka i izgubljenih lopti.

U samom finišu gosti su imali više koncentracije, poveli 85:80 i prednost uspjeli da sačuvaju do kraja.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Kameron Rejnolds sa 19, Alfa Kaba je ubacio 16, a Tre Bel-Hejns deset poena.

U zagrebačkoj ekipu utakmicu karijere odigrao je Filip Bundović sa 32 koša.

Mornar Barsko zlato će u nedjelju ugostiti Borac (19.30), dok će se u ponedjeljak u Podgorici sastati SC Derbi i Split (18.00).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS