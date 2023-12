Tomić: EP najveći događaj u istoriji crnogorskog paraolimpijskog pokreta

Podgorica, (MINA) – Podgorica spremnno dočekuje start Evropskog prvenstva (EP) u golbalu, najvećeg događaja u istoriji crnogorskog paraolimpijskog pokreta, kazao je predsjednik Paraolimpijskog komiteta Igor Tomić.

Glavni grad Crne Gore od sjutra, kada je planirano i svečano otvaranje, do 17. decembra biće domaćin šampionata Evrope u tipično paraolimpijskom sportu namijenjenom osobama oštećenog vida, koji će okupiti 19 reprezentacija.

Biće to prvo zvanično kontinentalno takmičenje, koje će u organizaciji Paraolimpijskog komiteta, biti održano u Crnoj Gori.

Tomić je kazao da je i do sada bilo velikih rezultata paraolimpijaca, zaključno sa istorijskom medaljom iz Tokija, ali da je izazovna organizacija EP u golbalu nešto najveće što je paraolimpijski pokret u Crnoj Gori dobio kao čast i privilegiju.

Prema njegovim riječima, EP u golbalu nosi posebnu emociju zbog učešća crnogorske reprezentacije, značaja takmičenja i kvaliteta timova učesnika.

“Za dolazak elitnog evropskog globala u Podgoricu, najboljih deset muških i devet ženskih ekipa u viteškom paraolimpijskom sportu, najviše su zaklužni momci profesora Nikole Čurovića. Mala, ali odabrana grupa ljudi. O njihovom uspjehu najbolje govori činjenica da imamo samo jedan klub, koji čini reprezentaciju, a mi danas u Podgorici imamo krem evropskog i svjetskog parasporta i nadmećemo se sa njima”, rekao je Tomić na konferenciji za novinare.

Govoreći o značaju takmičenja, istakao je da samo pobjednik izboriti direktno učešće na Paraolimpoijskim igrama i da se još nijedna reprezentacija, osim Francuske kao domaćina, nije plasirala na najveće multisportsko planetarno takmičenje.

“Dočekali smo sve delegacije država učesnica, počeli su prvi treninzi i klasifikacioni pregledi, sve ono što predstavlja uvod u ono najznačajnije. Sjutra je svečano otvaranje, a u subotu kreće takmičenje”, rekao je Tomić.

Generalni sekretar POK, Miloš Ranitović, kazao je da je srećan što je počelo da se dešava sve ono zašta su proteklu godinu naporno radili.

On je istakao da je hotelski kompleks u kojem će biti organizovan šampionat veliko bogatstvo Podgorice i Crne Gore i da omogućava da se organizuju takmičenja na najvećem mogućem nivou.

“Mogu da vam prenesem da su sve delegacije zadovoljne uslovima, dvoranom i smještajem, prije svega ljubaznošču kojom su dočekani. Svi zadaci su ispunjeni i zahvalan sam svima koji su doprinijeli da šampionat dočekamo spremni. Ogroman je posao, uključujući klasifikacione preglede, treninge, svečano otvaranje i tehnički sastanak. Hvala volonterima koji su nam nezamjenjivi”, rekao je Ranitović.

Golbal reprezentacija Crne Gore na Evropskom prvenstvu A divizije u Podgorici igraće u B grupi sa Finskom, Ukrajinom, Turskom i Izraelom, dok su rivali u A grupi Litvanija, Njemačka, Belgija, Velika Britanije i Grčka.

Prvi rival crnogorskih golbalista, 10. decembra u 11 sati i 30 minuta, biće Ukrajina. Dan kasnije sastaće se sa Izraelom (10.15), dok je za 12. decembar zakazan duel sa Turskom (14.00).

Meč sa Finskom na programu je 13. decembra (9.00).

Selektor Nikola Čurović kazao je da je ponosan na momke koje predvodi i da očekuje da će uprkos ozbilnim rivalima uspjeti da ostvare svoje ciljeve.

“Više od pola godine se kontinuirano pripremamo, imali smo i dvije faze završnih priprema u Vrbasu i NIkšiću. Ugostili smo reprezentaciju Ukrajine, trenirali smo sa njima i odigrali nekoliko kontrolnih mečeva. Po svemu viđenom možemo da budemo optimisti pred ovo takmičenje”, rekao je Čurović.

Komentarišući rivale u grupi, on je podsjetio da je Ukrajina vicešampion Evrope i trećeplasirana sa SP, a Turska bronzana sa posljednjeg šampionata.

“Tu su i za nas uvijek nezgodni Izrael i Finska, koji igraju moderniji stil golbala, koji nama bas i neodgovara. Najbitnije je da su svi momci zdravi i da su u mogućnosti da pruže svoj maksimum. Uz odgovoran i maksimalan pristup, optimista sam da možemo ostvariti naš cilj – korak više u odnosu na prošli šampionat, kada smo bili sedmi”, rekao je Čurović.

Govoreći o ambicijama, crnogorski selektor je kazao da je želja da se plasiraju u polufinale.

“Želja je da prođemo četvrtfinale, da se uključimo u borbu za medalje. To potajno očekujemo, ali svjesni smo da neće biti lako. Pretparaolimpijska je godina, biće strašno teško, ali vjerujem u ove momke. Naporno smo trenirali, ne osjećamo nikakav pritisak i imperativ rezultata. Igraćemo rasterećeno i hrabro”, rekao je Čurović.

U ženskoj konkurenciji, u A grupi, igraće Turska, Velika Britanija, Njemačka i Ukrajina, dok će u B grupi rivali biti Izrael, Francuska, Finska, Grčka i Mađarska.

Po četiri prvoplasirane reprezentacije izboriće četvrtfinale, dok će najslabije selekcije iz obje grupe izgubiti status člana A divizije. U niži rang, nakon nokaut faze, preseliće se i osmoplasirana reprezentacija.

Četvrtfinalni dueli biće odigrani 14. decembra. Dan kasnije na programu su polufinala, dok će novi prvaci Evrope u obje konkurenciji biti poznati 16. decembra.

Titulu će Podgorici, u muškoj konkurenciji, braniti Litvanija, koja je prije dvije godine u Samsunu u finalnom meču pobijedila Ukrajinu 6:3.

U ženskoj konkurenciji najbolja je bila Rusija, koja je u meču za zlato savladala Tursku 5:4.

Rusija zbog suspenzije neće nastupiti u Podgorici.

Direktor Direktorata za sport u Ministarstvu sporta i mladih, Zoran Jojić, kazao je da taj Vladin resor sa ponosom podržava šampionat, koji ne samo da promoviše sport, Podgoricu i Crnu Goru kao turnističku destinaciju, već i ističe važnost inkluzije i pružanje prilike osobama sa invaliditetom da se istaknu u sportskom svijetu.

“EP biće i dobra prilika za promociju golbala u našoj državi, podsjećanja na početke razvoja tog sporta kod nas, kao i rezultate koje su naši golbalisti i konkretno reprezentativci postigli u dosadašnjem periodu”, rekao je Jojić.

On je poželio dobrodošlicu i prijatan boravak Podgorici svim učesnicima.

“Uvjeren sam da će crnogorska reprezntacija ostvariti sjajan rezultat koji će je kvalifikavati za učešće na Paraolimpijskim igrama u Parizu”, rekao je Jojić.

Sekretar sekretarijata za sport Glavnog grada, Miloš Antić, kazao je da je predstojeći šampionat, kada se govori o paraolimpijskom sportu, svakako najveći događaj u isoriji Crne Gore.

On je naglasio da ne sumnja da će Glavni grad po ko zna koji put opravdati očekivanja i biti dobar domaćin.

“Kada vidimo ambijent u hotelu Voko i cijelom komleksu, koje se ekipe došle i kako se osjećaju, znamo da smo na pravom putu i da ćemo ostaviti pravi utisak. Naravno uz želje, a i uvjerenje da će momci na parketu dati sve od sebe i predstaviti Crnu Goru, kako su i do sada radili. Da će ostvariri svoj san, koji znam da postoji, iako su oni skromni u tim razmišljanjima i ambicijama. Siguran sam das će sve proteći kako treba i da ćemo se svi zajedno radovati”, rekao je Antić.

On je naglasio da ne može biti ljepši kraj godine u Glavnom gradu od predstojećeg šampionata.

“Stavljamo tačku na godinu punu izazova, velikih dešavanja. Drago mi je što su baš paraolimpijci, imajući u vidu koliko smo sarađivali u proteklom periodu, imaju čast da zatvore kalendarsku godinu”, rekao je Antić.

Tomić je sa Jojićem i Antićem obišao hotelski kompleks i dvoranu Verde i uvjerlili se da je sve spremno za početak šampionata.

Crna Gora drugi put nastupa na Evropskom prvenstvu A divizije, nakon što je na debiju, novembra 2021. godine u Samsunu, bila sedmoplasirana.

Biće to crnogorskim golbalistima ujedno šesti kontinentalni šampionat.

Put ka najboljim evropskim selekcijama započeli su 2017. iz moldavskog Kišinjeva, iz C divizije, gdje je izboreno finale i viši rang.

Slabije izdanje, godinu kasnije na EP B divizije u poljskom Horzovu, koštao ih je osmog mjesta i ponovog povratka u najniži rang takmičenja – C diviziju.

Ekspresan povratak u B diviziju uslijedio je 2019. godine u italijanskoj Lakvili, kada je izboreno još jedno finale.

Slijedi finski Lahti 2021. godine, u koji je crnogorska reprezentacija otputovala sa svega četiri igrača. Činilo se nemoguće, a napravljen je istorijski podvig i izboreno još jedno finale i A divizija.

Najjače evropske reprezentacije čekale su ih pet mjeseci kasnije, u turskom Samsunu, gdje je potvrđen kvalitet i osvajanjem sedmog mjesta izboren opstanak.

Svečano otvaranje šampionata na program je sjutra u 17 sati u sportskoj dvorani Verde kompleksa.

