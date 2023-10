Teška povreda Đurđine Jauković

Podgorica, (MINA) – Lijevi bek francuskog Bresta, Đurđina Jauković, pokidala je prednje ukrštene ligamente koljena, koje je operisala prije dvije godine, saopšteno je Rukometnog saveza.

Ona je u februaru imala problema sa lijevim koljenom, ali je odlučila da ne ide na operaciju.

Uspjela je da se oporavi i nastupala je za Brest u domaćem prvenstvu i Ligi šampiona.

“Suvišno je govoriti koliko će Crna Gora u narednom periodu biti oslabljena neigranjem jedne od najzaslužnijih za osvajanje bronzane medalje na Evropskom prvenstvu prošle godine”, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Navodi se da Rukometni savez želi Đurđini Jauković uspješan oporavak, u nadi da će se vratiti jača i nastaviti da igra zapaženu ulogu kako u klubu, tako i nacionalnom timu.

