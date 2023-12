Tanasković pojačao Budućnost Voli

Podgorica, (MINA) – Doskorašnji košarkaš Igokee, Nikola Tanasković, novi je igrač Budućnost Volija, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Tanasković, koji pokriva obje unutrašnje pozicije, sa podgoričkim klubom potpisao je ugovor na dvije i po godine.

Rođen je 21. oktobra 1997. godine u Smederevskoj Palanci, a prošao je sve kategorije beogradskog Partizana.

Nosio je godinu dres Mege, pa onda i banjalučkog Borca prije nego što je 2021. godine potpisao za Igokeu.

U Laktašima je postao jedan od glavnih igrača, a kraj prethodne sezone je proveo i u španskom Breoganu.

Ove sezone u ABA ligi u prosjeku postiže 11,9 poena i ima 5,7 skokova po meču.

Na šest mečeva Lige Šampiona postizao je 11,5 poena uz 4.8 skokova.

