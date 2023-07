Sve odluke usvojene jednoglasno

Podgorica, (MINA) – Skupština Crnogorskog olimpijskog komiteta usvojila je danas Finansijski izvještaj za 2022. godinu, koji je obuhvatao Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju, kao i Izvještaj Nadzornog odbora.

Usvojen je i predlog finansijskog plana za 2023. godinu.

Jednoglasno su usvojeni i izvještaji o učešću crnogorskih sportista i sportiskinja na zimskom EYOF-u u Friuli Venecija Đulija, Igrama malih zemalja Evrope na Malti, Evropskim igrama u Krakovu, kao i pripremama za ljetnji EYOF, koji će u Mariboru biti održan krajem jula.

Bez rasprave usvojen je i prvi godišnji izvještaj o implementaciji Strategije Crnogorskog olimpijskog komiteta, koja je, kako je saopšteno, ključni dokument za dugoročni razvoj krovne sportske organizacije u Crnoj Gori.

Delegati su jednoglasno usvojili i Politiku zaštite Crnogorskog olimpijskog komiteta, koja za cilj ima stvaranje sigurnog i podržavajućeg okruženja za sve pojedince uključene u sportske i druge aktivnosti te asocijacije i promovisanje principa integriteta i zaštite.

“To je izuzetno važan dokument, čiji tekst je prošao reviziju Međunarodnog olimpijskog komiteta, a kao član olimpijske porodice, Crnogorski olimpijski komitet je odlučan u svom pristupu i netolerisanju bilo kojeg oblika negativnih pojava u sportu, kao što su diskriminacija, nasilje, zlostavljanje, korupcija, doping i slično”, rekao je Simonović na konferenciji za novinare.

Prema njegovim riječima, takvo ponašanje neće biti tolerisano ni unutar COK-a, ni u bilo kojim aktivnostima koje su povezane s njim.

“Politika zaštite, između ostalog, sadrži definiciju ključnih pojmova, kontekst i okvir, uloge i odgovornosti, primjenjive zakone i zahtjeve za nacionalne sportske organizacije. COK će razviti operativne dokumente koji će pomoći u primjeni politike u praksi, uključujući Kodeks ponašanja, procedure prijave, mehanizme zaštite, protokole i preporuke za nacionalne sportske organizacije, u skladu sa međunarodnim standardima i smjernicama o zaštiti”, rekao je Simonović.

Članovi Skupštine od danas su i Ragbi i Plesni savez Crne Gore, a kako je saopšteno u rad tog tijela, nakon višegoidišnjih problema, vratio se Džudo savez.

Predsjednik Simonović zahvalio je sportistima, trenerima i osoblju na njihovom neumornom radu i posvećenosti.

“Radujem se zajedničkom putovanju ka dostizanju novih sportskih visina i postizanju vrhunskih rezultata”, rekao je Simonović.

Sjednici je prisustvovalo 35 od ukupnog 51 delegata.

