Šutović i Kovinić na EP u Portugalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudo na kadetskom prvenstvu Evrope u Odivelasu predstavljaće Andrijana Šutović i Stefan Kovinić, saopšteno je iz Džudo saveza.

Šutović će se boriti u kategoriji do 57, a Stefan Kovinić do 90 kilograma.

Šutović će na tatami sjutra protiv Selin Kleijmer iz Holandije.

Ona će se, ukoliko prođe prvu prepreku, u narednom kolu boriti Njemice Odalis Santiago-Santana, koja je slobodna na startu šampionata.

Kovinić će na tatami u subotu protiv Francuza Matea Akiana Monga.

Na šampionatu sudiće i internacionalni sudija Vitomir Vuković.

Šampionat Evrope okupio je 404 takmičara iz 40 država.

