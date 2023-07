Sutjeska slavila protiv Kosmosa

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri nikšićke Sutjeske pobijedili su večeras u Podgorici ekipu Kosmosa iz San Marina 1:0, na startu kvalifikacija za Ligu konferencija.

Pobjednika duela na DG areni odlučio je Božo Marković u 79. minutu.

Revanš utakmica na programu je narednog četvrtka.

Tivatski Arsenal, debitant na evropskoj sceni, igrao u Jerevanu sa Alaškertom neriješeno 0:0.

