Sudije Ivan Pavićević i Miloš Ražnatović na OI u Parizu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski studijski par, Ivan Pavićević i Miloš Ražnatović, sudiće utakmice rukometnog turnira na Olimpijskim igrama u Parizu, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Pavićević i Ražnatović biće prve crnogorske rukometne sudije koji će dijeliti pravdu na Olimpijskim igrama.

Navodi se da su Pavićević i Ražnatović dobili povjerenje Svjetske rukometne federacije (IHF) i biće jedan od 16 sudijskih parova na najvećoj svjetskoj smotri sportista.

“Za najbolje crnogorske sudije koji su godinama dio elite, to će biti prve Olimpijske igre na kojima će dijeliti pravdu i to na turnirima u obje konkurencije na kojima će nastupiti po 12 reprezentacija”, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Nominacija za Olimpijske igre predstavlja krunu karijere Pavićevića i Ražnatovića, koji su do sada sudili deset velikih takmičenja u seniorskoj konkurenciji – pet svjetskih, četiri evropska i Azijsko prvenstvo.

Na prethodnom EHF Euro 2024 u Njemačkoj dijelili su pravdu u meču za bronzanu medalju između Švedske i Njemačke, koji je odlučivao i o putniku na Olimpijske igre.

EHF je nedavno saopštio da će Pavićević i Ražnatović suditi i revanš četvrtfinala Lige šampiona između Barselone i Pari Sen Žermena, 2. maja u „Palau Blaugrani“.

