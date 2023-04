Studentska liga – Građevinski i DIF u finalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaške ekipe Građevinskog i nikšićkog Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje igraće u finalu Meridianbet Studentske lige.

Građevinski fakultet je u polufinalu, nakon produžetka, pobijedio Prirodno-matematički fakultet, koji je branio trofej, 56:54.

Do prvog finala “građevinare” je vodio Luka Rakočević sa 29 poena.

U ekipi Prirodno-matematičkog fakulteta bolji od ostalih bio je Hamza Hot sa 14 poena.

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje nastup u finalu izborio je pobjedom protiv Ekonomskog fakulteta 36:34.

U nikšićkoj ekipi najbolji je bio Đorđe Parović sa 18 poena.

U ekipi Ekonomskog fakulteta najefikasniji je bio Bogosav Božović sa devet poena.

