SSSCG: Medenici novi mandat

Podgorica, (MINA) – Dosadašnji predsjednik Studentskog sportskog saveza Crne Gore (SSSCG), Zoran Medenica i naredne četiri godine obavljeće tu funkciju, odlučeno je na izbornoj Skupštini te asocijacije.

Novi predsjednik Skupštine je dosadašnji menadžer SSSCG Miloš Vujošević.

On je naslijedio Predraga Zečevića, koji je u prethodnih pet godina obavljao tu funkciju.

Medenica je, nakon sjednice u univerzitetskom Sportsko kulturnom centru, kazao da mu je izuzetno zadovoljstvo što je dobio povjerenje delegata Skupštine.

“U izazovnim vremenima, uz podršku Ministarstva sporta i mladih, Savez je realizovao većinu planiranih aktivnosti, a tu su i neke nove ideje za naše studente. Imenovanje doživljavam kao podršku za moj dosadašnji rad u Savezu, ali i obavezu da još značajnijim angažmanom u narednom periodu doprinesem još boljim rezultatima”, rekao je Medenica.

On je istakao da se nada da će zajedno sa svim studentskim sportskim društvima ispuniti zacrtane planove za naredni period.

