Smolović poražen od Poljaka

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Đorđe Smolović zaustavljen je na startu Evropskog prvenstva za takmičare do 22 godine u Budvi.

On je danas u Mediteranskom sportskom centru, u kategoriji do 71 kilogram, poražen od Poljaka Dariuša Znameca.

Poljski borac slavio je nakon dva brojanja u drugoj rundi.

Ljubitelji boksa u Budvi imaće priliku da uživaju u preliminarnim i polufinalnim borbama do 17. novembra, dok će finala biti održana u podgoričkoj dvorani Morača 19. novembra.

Crnu Goru će, osim Smolovića, predstavljati Bojana Gojković (do 57), Nina Radenović (do 63), Tomislav Đinović (do 60), Luka Gačević (do 63,5), Petar Liješević (do 86) i Nikola Lekić (do 92).

Gojković će boksovati sa Rebekom Doboš iz Mađarske a Nina Radenović protiv Gejl Daćione sa Malte.

Đinoviću rival će biti Elijas Idrizi iz Danske, Gačeviću Hrvat Marin Jelačić, Liješeviću će se suprotstaviti Estonac Anton Vinogradov, a Lekiću Moldavac Danijel Čojočari.

Šampionat je okupio 299 boksera i bokserki iz 35 država Evrope.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS