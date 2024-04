Sjutra žrijeb grupa za EP u Austriji, Mađarskoj i Švajcarskoj

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore dobiće sjutra rivale u grupi na Evropskom prvenstvu, koje će od 28. novembra do 15. decembram biti odigrano u Austriji, Mađarskoj i Švajcarskoj, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Žrijeb će biti obavljen u Beču, u 18 sati.

Crna Gora će biti žrijebana iz prvog šešira na osnovu učinka u kvalifikacijama i na posljednjem Evropskom prvenstvu, na kojem je osvojila bronzanu medalju.

Izvjesno je da će crnogorska reprezentacija igrati u grupi B u Debrecinu, a žrijebom će biti određeni sastavi šest grupa sa po četiri selekcije.

EHF Euro 2024 biće prvo prvenstvo na kojem će nastupiti 24 reprezentacije, umjesto dosadašnjih 16.

U prvom šeširu su još Norveška, Danska, Francuska, Švedska i Holandija.

Drugi šešir čine Njemačka, Španija, Rumunija, Mađarska, Švajcarska i Austrija.

Iz trećeg šešira biće žrijebane Slovenija, Hrvatska, Poljska, Srbija, Sjeverna Makedonija i Island.

U posljednjem, četvrtom šeširu su Češka, Ukrajina, Turska, Farska Ostrva, Portugal i Slovačka.

Prva faza šampionata biće odigrana u Debrecinu, Bazelu i Insbruku.

Domaćini glavne runde biće Debrecin i Beč, dok je završni vikend u glavnom gradu Austrije.

