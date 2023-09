Sjutra utakmice desetog kola

Podgorica, (MINA) – Utakmicama desetog kola sjutra će biti nastavljeno takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi (MPCFL).

Vodeća Budućnost ugostiće u 18 sati i 30 minuta na Gradskom stadionu ekipu Mladosti, dok će pola sata ranije početi duel Sutjeske i plavskog Jezera u Nikšiću.

Za 18 sati zakazan je i duel Jedinstvo France i Dečića u Bijelom Polju, dok će se sat kasnije u Baru sastati Mornar i Petrovac.

U premijernom meču ovog kola, u 15 sati i 30 minuta u Tivtu, igraće A

Budućnost je, nakon devetog kola, vodeća sa 18 bodova.

Jezero je drugo sa 15, dok su po bod manje osvojili Sutjeska i Dečić.

Petrovac je peti sa 13 bodova.

