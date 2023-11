Sjutra start prvenstva Crne Gore za šahistkinje

Podgorica, (MINA) – Prvenstvo Crne Gore za šahistkinje počeće sjutra u Podgorici, a za trofej najbolje boriće se 15 takmičarki, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Prvi favorit je ženski internacionalni majstor Ana Novikova, koja od skoro živi u Crnoj Gori i koja je odlučila da u budućnosti nastupa pod crnogorskom zastavom.

Višestruka šampionka, Aleksandra Milović, je na drugom mjestu, dok je na poziciji broj tri Alena Skvorcova koja je imala sjajan debi na nedavnom kontinetalnom šampionatu, kada je u 9 partija osvojila šest poena na trećoj tabli.

Kao četvrti favorit postavljena je trostruka šampionka Crne Gore, Nikolina Koljević, Mateja Popović je peti, a Milena Mosurović šesti favorit.

Nastupiće još i talentovane kadetkinje Tara Ivanović, Marija Bajić, Nikolina Dževerdanović, Jana Katnić, Sofija Milović, Ines Đenđinović, Anja Aćimić, Marija Mia Maraš i Nastasija Roganović.

Prvenstvo će biti odigrano u sedam kola po švajcarskom sistemu, u diplomatskoj kuli Kapital plaze.

U srijedu, četvrtak i petak na programu je po jedno kolo, u 16, dok će u subotu i nedjelju biti igrana po dva kola, od devet i 16 sati.

Sudija turnira je Luka Lješković.

