Sjutra okupljanje crnogorskih rukometašica

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska rukometna reprezentacija Crne Gore okupiće se sjutra u Podgorici i početi pripreme za duele sa Turskom i Bugarskom, u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo koje će u novembru i decembru biti odigrano u Austriji, Mađarskoj i Švajcarskoj.

Utakmice su na programu 3. aprila u Rizeu i četiri dana kasnije u Podgorici.

Ti dueli su uvertira za kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre koji ih očekuje od 11. do 14. aprila u njemačkom Ulmu.

Crnogorska reprezentacija, sa dvije pobjede protiv Srbije, praktično je osigurala prvo mjesto u kvalifikacionoj grupi, pa će duele protiv Turske i Bugarske, pokušati da iskoristi za uigravanje za veliki izazov u Ulmu, gdje će domaćin Njemačka, Slovenija i Paragvaj, biti rivali u borbi za dvije pozicije koje vode na Olimpijske igre u Parizu.

Selektorka Bojana Popović ranije je objavila spisak igračica za predstojeće duele.

Pozvanu su golmanke – Marina Rajčić, Armel Atingre i Anastasija Babović;

Krila – Ivona Pavićević, Dijana Mugoša, Anastasija Marsenić, Nina Bulatović i Nađa Kadović;

Bekovi – Itana Grbić, Matea Pletikosić, Jelena Despotović, Tanja Ivanović, Jelena Vukčević, Nada Ćorović, Ilda Kepić, Đurđina Malović i Nikolina Marković;

Pivoti – Tatjana Brnović, Nikolina Vukčević, Bobana Klikovac i Andrijana Popović.

U odnosu na posljednju EHF sedmicu i duele protiv Srbije u martu, Popović nije mogla da računa na pivota Ivanu Godeč koja je povrijeđena, a na spisku je ponovo povremena reprezentativka Nikolina Vukčević.

U nacionalni tim nakon oporavka od povrede vraća se Andrijana Popović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS