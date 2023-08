Sjutra manifestacija Put Crne Gore do Pariza

Podgorica, (MINA) – Sportsko-promotivna manifestacija Put Crne Gore do Pariza: Slavimo olimpijski duh /Montenegro#s road to Paris: celebrating the Olympic spirit/ biće održana sjutra u Portonovom, najavljeno je iz Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Navodi se da će posjetioci svih uzrasta biti u prilici da uživaju u aktivnom danu i zabave se u nekoj od brojnih sportskih aktivnosti.

Najavljeno je da će, pored zabave i fizičke aktivacije, biti promovisani timski duh, važnost bavljenja sportom, ali i širenje olimpijskih vrijednosti.

Manifestacija će imati važnu ulogu i u promociji Olimpijskih igara koje će biti održane u Parizu naredne godine.

“Olimpijski šampion i generalni sekretar COK-a, Igor Vušurović, evropski prvak i četvorostruki olimpijac Draško Brguljan, ali i brojni drugi sportisti, sadašnji i bivši crnogorski olimpijci i olimpijke, družiće se sa djecom i gostima na tom događaju”, saopšteno je iz COK-a.

Navodi se da događaj obuhvata nekoliko sektora, prilagođenih svim uzrastima.

“Dječija zona će omogućiti najmlađim posjetiocima da kroz igru razvijaju motoričke sposobnosti i upoznaju se sa sportom. U Kviz zoni tinejdžeri će se takmičiti u sportskom kvizu , a u Sport zoni mladi od 7 do 18 godina će uživati u različitim sportskim aktivnostima i radionicama. Roditelji će imati svoj Roditeljski kutak, gdje će se takmičiti i učestvovati u edukativnim aktivnostima”, piše u saopštenju.

Najavljeno je da će svi posjetioci moći da uživaju u foto galeriji, koja će prikazati olimpijski put Crne Gore i vrijednosti olimpizma.

Svi učesnici će biti u mogućnosti da daju doprinos stvaranju maskote crnogorskog olimpijskog tima, tako što će učestvovati u crtanju, odnosno slikanju iste.

“Na kraju, mašta i kreativnost posjetilaca manifestacije će rezultirati kreacijom maskote, koja će svoj put započeti upravo u Portonovom”, piše u saopštenju COK-a.

Manifestacija će početi u 19 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS