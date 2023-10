Sjutra Gran pri Montenegro

Podgorica, (MINA) – Internacionalni karate turnir, Gran pri Montenegro, na kojem se očekuje više od 500 takmičara iz više od 40 klubova, biće održan sjutra u Igalu, saopštili su organizatori.

Takmičenje će biti održano u konkurenciji pionira, nada, kadeta, juniora, mlađih seniora i seniora, u katama i borbama.

Saopšteno je da će turnir okupiti karatiste iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije i Crne Gore.

Organizator je najavio da će takmičenje biti održano na šest tatamija.

Predsjednik Organizacionog odbora, Slađan Mikulić kazao je da očekuje kvalitetan turnir i da ne sumnja da će biti dobri domaćini.

Mikulić, koji je na čelu karate kluba Bijela, kazao je da očekuje i dobar nastup svojih takmičara.

Organizatori turnira biće Karate klubovi Bijela i Tempo, a pokrovitelji Opština Herceg Novi i Turistička organizacija tog grada.

Početak takmičenja zakazano je za deset sati.

Svečano otvaranje predviđeno je za 13 sati.

