Simonović: Velike ambicije za 2024 , fokus na podršci u pripremama sportista za OI

Možete li pružiti pregled ključnih događaja i dostignuća Crnogorskog olimpijskog komiteta u 2023. godini?

U 2023. godini, naš primarni fokus bio je na učešću na kontinentalnim multisportskim događajima, projektima usmjerenim na rodnu ravnopravnost i bezbjednost u sportu, projektima sufinansiranim od strane EU, i podršci našim talentovanim sportistima i sportistkinjama. Takođe, nastavili smo da ulažemo u crnogorske sportiste i sportistkinje kako bismo njegovali narednu generaciju crnogorskih šampiona i šampionki, pružajući stipendije njima i njihovim trenerima, te razvijajući prilagođene programe za pripremu naših sportista i sportistkinja za Olimpijske igre u Parizu.

Na koji način je Crnogorski olimpijski komitet podržavao sportiste?

U 2023. godini smo proširili naše sportske programe, pružajući stipendije sportistima i njihovim trenerima, i pripremne programe za talentovane sportiste u individualnim sportovima. Do Pariza obezbijedili smo olimpijske stipendije za 9 olimpijaca, potencijalnih učesnika OI, stipendije za pet trenera, stipendije za mlade sportiste i najbolje sportiste u Crnoj Gori u prethodnoj godini, a kofinansiramo stipendije za sportiste u ekipnim sportovima. Od ove godine opet ćemo dodjeljivati stipendije za olimpijce potencijalne učesnike ZOI 2026. godine. Takođe smo sarađivali sa domaćim partnerima, školama i opštinama kako bismo promovisali sportsko učešće na osnovnom nivou. Naš cilj je stvaranje održivog izvora talenta koji može u budućnosti zasijati na globalnoj sceni.

Crnogorski sportisti i sportistkinje učestvovali su na brojnim multi-sportskim događajima u ovoj godini. Možete li nam reći nešto o njihovim dostignućima na ovogodišnjim međunarodnim sportskim događajima sa olimpijskog kalendara?

Crna Gora ima dinamičnu sportsku scenu, a naši sportisti aktivno su učestvovali na različitim međunarodnim sportskim događajima. U 2023. godini, crnogorski sportisti su pokazali svoj talenat u nizu takmičenja, uključujući Zimske i Ljetnje Evropske olimpijske festivale mladih (EYOF), koji su održani u Italiji i Sloveniji, Evropske igre u Poljskoj, Igre malih zemalja Evrope na Malti i Mediteranske igre na pijesku koje su održane u Grčkoj.

Na svim događajima, naši sportisti su pokazivali svoju posvećenost, vještine i takmičarski duh, zarađujući priznanje i donoseći ponos Crnoj Gori sa međunarodne sportske scene.

Ponosni smo na naše sportiste i nastavićemo da radimo na daljem razvoju sportskog sektora u Crnoj Gori. Sport ima moć da ujedini i inspiriše, i uzbuđeni smo zbog pozitivnih promjena koje ovi projekti donose u našu zemlju.

Crnogorski olimpijski komitet aktivno učestvuje i u EU projektima, kroz Erasmus+ program. Koji su projekti sprovedeni u ovoj godini, a koji su planirani za naredni period?

Naš prvi projekat – S2ABC postavio je ambiciozne ciljeve. Njegov primarni cilj je podrška sportskom sektoru na Zapadnom Balkanu, konkretno u Albaniji, Kosovu, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, zajedno sa zemljama EU, u ostvarivanju punog potencijala. Cilj nam je da to postignemo unaprjeđenjem vještina sportskih administratora i jačanjem njihove buduće zapošljivosti i ličnog razvoja putem inovativnih obuka i razvojnih aktivnosti.

Projekt S2ABC je zajednički projekat dvije organizacije iz Evropske unije i pet sa Zapadnog Balkana. Ovo partnerstvo uključuje tri Nacionalna olimpijska komiteta i tri univerziteta i osmišljeno je kako bi razvilo i isporučilo dva prilagođena evropska kursa o sportskoj administraciji.

Drugi EU projekat, koji je započet ove godine je “Sport kao vrijednost” koordinira Evropska nevladina sportska organizacija (ENGSO). Njegov osnovni cilj je izgradnja kapaciteta sportskih organizacija da integrišu pozitivne vrijednosti u sportsku praksu na osnovnom nivou, ističući inkluzivnost, nediskriminaciju i mentorstvo.

Ove godine odobrena su nam sredstva za još dva EU projekta. “Trener+” je projekat koordiniran od strane Crnogorskog olimpijskog komiteta. Fokusira se na promociju novih metoda treniranja kako bi sport bio inkluzivniji za mlade ljude različitih pozadina. Cilj projekta je unaprjeđenje kvaliteta treniranja primjenom pozitivnih metoda i sprječavanje negativnih pojava u sportu.

“Žene za sport”, sufinansiran od strane Evropske unije, ima za cilj promociju rodne ravnopravnosti na liderskim pozicijama u nacionalnim olimpijskim komitetima na Zapadnom Balkanu. Fokusira se na donošenje strukturalnih promjena u upravljanju, unaprjeđenje razumijevanja kulturnih prepreka i podsticanje saradnje između NOK-ova i nacionalnih sportskih federacija kako bi se stvorile održive promjene.

Ovi projekti su izuzetno važni za razvoj sporta na Zapadnom Balkanu. Kakvi se očekivani rezultati od ovih projekata i kako doprinose sportskom sektoru regiona?

Svaki projekat ima svoje jedinstvene ciljeve i očekivane rezultate. Uopšteno govoreći, ovi projekti imaju za cilj da ojačaju sportski sektor na Zapadnom Balkanu promovišući inkluzivnost, rodnu ravnopravnost i razvoj vještina i kapaciteta sportskih administratora, trenera i organizacija. Oni doprinose stvaranju boljeg i održivijeg sportskog okruženja u regionu, zahvaljujući podršci i sufinansiranju Evropske unije.

Dva velika projekta čekaju Crnogorski olimpijski komitet naredne godine – početak izgradnje Olimpijske kuće i organizacija EOK seminara u septembru 2024. Možete li podijeliti više detalja o ovim projektima?

Naravno. Olimpijska kuća će biti neprofitna organizacija osnovana od strane Crnogorskog olimpijskog komiteta s ciljem promocije olimpijskih vrijednosti i služenja javnom interesu.

Olimpijska kuća će se sastojati od nekoliko komponenti, uključujući Olimpijski muzej, Olimpijsku akademiju, Olimpijski centar i Olimpijsku administraciju. Ove komponente će udružiti ekspertizu Crnogorskog olimpijskog komiteta i usmjeriti njegovu kreativnost prema stvaranju boljeg okruženja za sportiste i sportske radnike.

Što se tiče EOK seminara, to je značajan događaj posvećen razvoju Olimpijskog pokreta u Evropi. Održava se godišnje i služi kao platforma za diskusije i edukaciju o ključnim temama koje oblikuju budućnost evropskog olimpijskog sporta.

EOK seminar, zakazan za period od 27. do 29. septembra u Budvi, okupiće oko 200 učesnika iz evropskog sistema olimpijskog sporta.

Ovi projekti predstavljaju našu posvećenost unaprjeđenju sporta, podršci sportistima i promociji olimpijskih vrijednosti u Crnoj Gori i šire.

Možete li podijeliti neke uvide u međunarodne aktivnosti i nedavno potpisane Memorandume o saradnji?

Crnogorski olimpijski komitet aktivno je uključen u međunarodne aktivnosti, što dodatno potvrđuje našu predanost unaprjeđenju globalne sportske saradnje.

Ponosni smo što možemo najaviti da smo nedavno potpisali dva nova Memoranduma o saradnji – jedan s Mongolskim nacionalnim olimpijskim komitetom, a drugi s Albanskim olimpijskim komitetom.

Pored toga, COK je aktivno učestvovao na svim skupštinama i sastancima naših kontinentalnih i međunarodnih organizacija. Imali smo produktivne posjete regionalnim nacionalnim olimpijskim komitetima i ostalim članovima grupe nacionalnih olimpijskih komiteta Centralne i Jugoistočne Evrope.

Ove međunarodne aktivnosti i partnerstva su od suštinskog značaja za promociju sporta, izgradnju mostova s drugim nacijama i osiguravanje da Crna Gora ostane aktivna i poštovana članica globalne sportske zajednice.

Vjerujem da je međunarodna saradnja ključna za rast i razvoj sporta, i posvećeni smo svojoj ulozi na globalnoj sportskoj sceni.

Jasno je da je Crnogorski olimpijski komitet posvećen rješavanju izazova rodne ravnopravnosti u sportu i stvaranju inkluzivnijeg sportskog okruženja. Možete li nam reći više o Međunarodnoj konferenciji o ženama u sportu koju ste organizovali početkom ove godine?

Naravno. Međunarodna konferencija o ženama u sportu bila je značajna inicijativa usmjerena na promociju rodne ravnopravnosti u sportskom liderstvu i podsticanje diskusija o bezbjednom sportskom okruženju. Konferencija je imala dva panela: “Liderstvo u sportu” i “Bezbjedan sport”, sa istaknutim ženskim liderima i stručnjacima u svijetu sporta. Ovaj događaj nije samo pružio vrijedne uvide, već je i služio kao platforma za inspiraciju i osnaživanje žena da se upuste u karijere u sportu, kako u ulogama trenera, tako i lidera sportskih organizacija.

Možete li podijeliti više detalja o vašem partnerstvu s međunarodnim organizacijama, poput Evropskih olimpijskih komiteta (EOK) i Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), u promociji rodne ravnopravnosti u sportu?

Naša saradnja s međunarodnim organizacijama ključna je za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u sportu. Kao aktivni član EOK-a, imamo predstavnika u njihovoj Komisiji za rodnu ravnopravnost u sportu, gdje doprinosimo razvoju strategija i politika za promociju rodne raznolikosti na evropskom nivou.

Osim toga, potpisali smo Brajton plus Helsinki Deklaraciju, time potvrđujući našu predanost stvaranju prilika za žene u sportu. Aktivno učestvujemo u programima podržanim od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta, uključujući inicijative koje se fokusiraju na rodnu ravnopravnost i sigurno sportsko okruženje.

Spomenuli ste planove za projekt pod nazivom “Žene za sport”, koji će se sprovoditi uz podršku Evropske unije. Možete li pružiti više informacija o ovom projektu i njegovim ciljevima?

“Žene za sport” je dvogodišnji projekt sufinansiran od strane Evropske unije, s ciljem promocije rodne ravnopravnosti na ključnim pozicijama unutar nacionalnih olimpijskih komiteta (NOK) zemalja Zapadnog Balkana. Ciljevi projekta uključuju:

Sprovođenje sveobuhvatne analize učešća žena u procesima donošenja odluka NOK-ova i sportskih organizacija.

Promociju važnosti učešća žena u upravljanju sportom.

Razvoj strategija za unaprjeđenje položaja žena na upravljačkim pozicijama u sportskim organizacijama

Obuka za sprovođenje tih strategija u akcionim planovima NOK-ova.

Još jedan od projekata u vezi sa promocijom rodne ravnopravnosti je i kampanja “Kao Djevojčica,” koji ima za cilj da promoviše dostignuća crnogorskih žena i djevojčica u sportu, dok se bavi predrasudama povezanim s frazom “kao djevojčica.” Možete li nam reći više o tome kako ovaj projekt planira postići svoje ciljeve?

Kampanja “#KaoDjevojčica” želi da odgovori na stereotipe i predrasude povezane s frazom “kao djevojčica.” Često se ova fraza koristi kao uvreda, implicirajući slabost ili nesposobnost. Međutim, crnogorske žene i djevojčice pokazale su snagu, odlučnost i vještinu u različitim sportovima. Ova kampanja ima za cilj da promijeni značenje fraze, pokazujući da raditi nešto “kao djevojčica” označava izvrsnost, snagu i trijumf.

Kampanja će se sastojati od kratkih video segmenata koji ističu postignuća crnogorskih sportistkinja. Proslavom njihovim dostignuća i preoblikovanjem narativa, nadamo se da ćemo inspirisati i osnažiti žene i djevojčice u Crnoj Gori da slijede svoje snove u sportu bez ograničenja stereotipima ili predrasudama.

Takođe ste spomenuli projekt “EMPOWERHER”, koji se fokusira na zaštitu zdravlja sportistkinja. Možete li nam reći više o ciljevima i očekivanim rezultatima ovog projekta?

“EMPOWERHER” je revolucionarni projekt posvećen jedinstvenim zdravstvenim potrebama sportistkinja. Inicijativa ima za cilj uspostavljanje posebnom medicinskog tima, koji bi se bavio fizičkim i mentalnim izazovima s kojima se suočavaju ženske sportistkinje.

Organizacijom radionica koje vode stručnjaci, projekat namjerava edukovati medicinske stručnjake, sportiste, trenere, timskih doktore, nacionalne saveze i sportske organizacije o specifičnim zdravstvenim zahtjevima sportistkinja.

Očekivani rezultati ovog projekta uključuju povećanu svijest o rizicima po zdravlje kod sportistkinja, bolje razumijevanje važnih tema i razvoj najboljih praksi za poboljšanje ukupnog zdravlja sportistkinja svih starosnih dobi.

Možete li detaljnije objasniti vaše inicijative za “Siguran sport” i važnost stvaranja sigurnog okruženja za sportiste, posebno žene, u sportu?

Osiguravanje bezbjednog sportskog okruženja od ključne je važnosti. Sportistkinje, baš kao i njihove muške kolege, trebalo bi da se osjećaju slobodno i zaštićeno od bilo kojeg oblika zlostavljanja, uznemiravanja ili diskriminacije. Kako bismo se bavili ovim problemom, implementirali smo Politiku zaštite koja se fokusira na sprječavanje i reagovanje na sve oblike neprikladnog ponašanja, uključujući zlostavljanje, seksualno uznemiravanje ili diskriminaciju. Ova politika naglašava zaštitu djece, žena i drugih ranjivih grupa.

Takođe ćemo u aprilu naredne godine imenovati osobu za zaštitu sportista unutar Crnogorskog olimpijskog komiteta, koja će biti sertifikovana od strane MOK-a.

Naša predanost rodnoj ravnopravnosti i stvaranju sigurnog sportskog okruženja je nepokolebljiva. Vjerujemo da zajedničkim radom s našim nacionalnim, regionalnim i međunarodnim partnerima možemo ostvariti značajne promjene i stvoriti inkluzivniji i sigurniji sportski pejzaž za sve.

Ova godina je obilježena brojnim sportskim i drugim aktivnostima i kampanjama. Na koji način COK uspijeva da finansira sve aktivnosti koje predviđa Strategija COK-a?

Sprovođenje svih planiranih aktivnosti je izazovno, pogotovu jer smo za period do 2026. godine postavili vrlo ambiciozne planove. Međutim, kroz podršku države, Olimpijske solidarnosti i EOK-a, podršku naših sponzora i partnera, fondove Evropske unije… uspijevamo da pratimo plan i unaprjeđujemo sportsko okruženje u Crnoj Gori. Finansiranje Crnogorskog olimpijskog komiteta je složen proces, pri čemu značajno manje od 50% sredstava dolazi iz državnog budžeta. Novac od države većinom usmjeren ka pripremama i nastupima na multisportskim takmičenjima, podršci sportistima i sportskim savezima za realizaciju aktivnosti koje zajedno pratimo i podržavamo.

Ostatak sredstava obezbjeđuje se kroz Olimpijsku solidarnost, Evropske olimpijske komitete, EU fondove i partnerstva sa kompanijama poput Sportvision-a, MNA Gaminga, Jugopetrol EKO benzinskih stanica, One, Erste banke, Kodio-a, globalnog partnera kao što je Toyota, kroz Efel Motors i Lovćen osiguranja. Zahvaljujući saradnji sa Capital Plazom, Crnogorski olimpijski komitet, po izuzetno povoljnijim uslovima, koristi prostorije za administrativne svrhe, sastanke Upravnog odbora i komisija, dok je RTCG tradicionalni medijski partner i značajan podržavalac svih naših aktivnosti na teritoriji Crne Gore.

Nažalost, već tri godine nijedna državna kompanija nije našla interes, uprkos našim kontinuiranim zahtjevima, da podrži Olimpijski tim Crne Gore.

Međutim, zaista vjerujem da će izmjenama Zakona o sportu Vlada, odnosno Ministarstvo sporta i mladih, učiniti dodatni napor kako bi se osiguralo održivo finansiranje krovne sportske organizacije u Crnoj Gori, ali i oblasti sporta.

Kao što sam već ranije rekao, snažna uloga Crnogorskog olimpijskog komiteta u društvu nije simbolična, već ključna za održavanje integriteta i napretka sportske zajednice. Nacionalni savezi i druge sportske organizacije imaju značajne koristi od jakog i održivog Nacionalnog olimpijskog komiteta, jer kao krovna sportska organizacija u Crnoj Gori imamo moć u zastupanju interesa sportista, čime osiguravmo da se njihovi glasovi čuju u procesima donošenja odluka. Crnogorski olimpijski komitet je temeljna karika u lancu podrške sportskom razvoju u Crnoj Gori. Njegova snažna prisutnost i održivost od suštinskog su značaja za stvaranje povoljnog okruženja u kojem nacionalni savezi i sportske organizacije mogu napredovati, doprinoseći ne samo sportskom uspjehu već i opštem prosperitetu zemlje i bio bih srećan da se to u našoj državi konačno razumije.

Gledajući prema 2024. godini, koje su ambicije i ciljevi Crnogorskog olimpijskog komiteta?

Kako ulazimo u 2024. godinu, naši glavni ciljevi uključuju pripremu naših sportista za najveći globalni multi-sportski događaj, Olimpijske igre, koje će se održati u Parizu. To će biti izazovan projekat, međutim imamo tim koji ima višegodišnje iskustvo, od OI u Pekingu, zaključno sa Olimpijskim igrama u Tokiju i vjerujem da će i ovog puta biti na visini zadatka, jer smo stekli dragocjeno iskustvo i znanje na prethodnim izdanjima Olimpijskih igara.

Pripreme za OI u Parizu su počele odmah nakon završetka Olimpijskih igara u Japanu. Naš fokus je, svakako, na pružanju potrebne podrške kako bi se obezbijedili najbolji uslovi za pripremu i učešće naših sportista.

Osim toga, Crnogorski olimpijski komitet želi da poveća svijest o sportu i olimpijskim vrijednostima među mladima u zemlji. Radimo na programima koji će podsticati mlade ljude da se uključe u sport i razvijaju svoje talente. Olimpijske igre su prilika da inspirišemo nove generacije sportista i promovišemo zdrav način života kroz sportsku aktivnost.

Uz sve ove ciljeve, takođe ćemo nastaviti rad na jačanju međunarodnih sportskih odnosa i saradnji s drugim nacionalnim olimpijskim komitetima. Želimo biti aktivni učesnici u globalnoj sportskoj zajednici i doprinijeti razvoju olimpijskog pokreta. Sve u svemu, Crnogorski olimpijski komitet ima velike ambicije za 2024. godinu i vjerujem da ćemo uspjeti u ostvarivanju svojih ciljeva.

Crnogorski olimpijski komitet, uz podršku Olimpijske solidarnosti, sprovodi i projekat „Put ka Parizu“, koji ima za cilj da podrži sportistkinje i sportiste potencijalne učesnike Olimpijskih igara u Parizu. Kome je namijenjen projekat i od čega će se sastojati?

Projekat “Put ka Parizu” razvijen je kako bi pružio sveobuhvatnu pripremu i podršku grupi od 10-12 sportistkinja i sportista iz različitih sportova, uključujući atletiku, boks, džudo, jedrenje, tenis i tekvondo, koji se nalaze na putu da se kvalifikuju i potencijalno takmiče na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.

Osnovni cilj ovog programa je da ponudi holističku pripremu, uključujući fizičke procjene, sesije sportske psihologije i prilagođene planove ishrane. Projekt će koordinisati priznati profesionalci u različitim područjima, osiguravajući da crnogorski sportisti dobiju podršku i stručne preporuke koje su im je potrebne za uspjeh na najvećoj sceni.

Višenamjenski pristup programa uključuje psihološko profilisanje, početna mjerenja i testove, planove za kondicione treninge i sesije sportske psihologije prilagođene individualnim potrebama sportistkinja i sportista.

Učestvovanjem u ovom jedinstvenom projektu, sportistkinje i sportisti će imati priliku da sarađuju sa iskusnim i priznatim stručnjacima u ovoj oblasti.

Naš cilj je da pružimo svu moguću podršku našim sportistima na njihovom putu ka Olimpijskim igrama i pomognemo im da ostvare svoj puni potencijal, koristeći iskustva drugih.

Na kraju, kakvu poruku imate za crnogorsku sportsku zajednicu i sportistkinje i sportiste?

Svim našim sportistima i crnogorskoj sportskoj zajednici želim sve najbolje u godini koja je pred nama. Želim da ostanu istrajni, posvećeni i disciplinovani. Želim im da nastave da slijede svoje snove sa strašću i da znaju da je Crnogorski olimpijski komitet tu da ih podrži u svakom koraku. Zajedno, možemo postići velike stvari.

