Simonović počasni konzul Mongolije u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta, Dušan Simonović, imenovan je za počasnog konzula Mongolije u Crnoj Gori, na četvorogodišnji mandat.

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore izdalo je egzekvaturu, dajući Simonoviću nadležnost za obavljanje konzularnih poslova u Crnoj Gori.

Saopšteno je da to imenovanje predstavlja novo poglavlje u diplomatskim odnosima između Crne Gore i Mongolije.

“Meni lično predstavlja čast i obavezu da predano radim na zbližavanju naša dva naroda i proširivanju saradnje u oblasti kulture, sporta, ekonomije i upoznavanju ova dva daleka, a ipak po mnogo čemu slična naroda”, kazao je Simonović.

Saopšteno je da će imenovanje Simonovića za počasnog konzula pozitivno uticati na bilateralne odnose između Crne Gore i Mongolije.

Navodi se da će njegovo uključivanje u diplomatske inicijative, sportsku, kulturnu i ekonomsku razmjenu dovesti do boljeg razumijevanja i saradnje između te dvije nacije.

