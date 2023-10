Simonović na sastanku čelnika nacionalnih olimpijskih komiteta Zapadnog Balkana

Podgorica, (MINA) – Razvoj sportske saradnje u Evropi bio je tema sastank predsjednika nacionalnih olimpijskih komiteta Zapadnog Balkana u Lisabonu, na kojem je učestvovao i predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK), Dušan Simonović.

Sastanak je okupio je ugledne učesnike, uključujući predsjednika i generalnog sekretara Evropske sportske nevladine organizacije koja okuplja 33 države (ENGSO) Stefana Berga i Saru Masini,

predsjednika Portugalskog sportskog saveza Karlosa Kardosa i predstavnike nacionalnih olimpijskih komiteta (NOK) iz regiona.

Simonović je tokom sastanka podijelio svoje uvide u rad i iskustvo COK-a u međunarodnim i evropskim projektima.

Posebno je istakao učešće COK-a u četiri projekta za izgradnju kapaciteta u oblasti sporta, finansirana kroz Erasmus+ program, koji se bave različitim temama, uključujući promociju sportskih vrijednosti, rodnu ravnopravnost i izgradnju kapaciteta za sportske administratore i trenere.

Simonović je podsjetio i na nekoliko drugih inicijativa i projekata koje je sproveo COK, uključujući promociju fizičke aktivnosti i zdravih stilova života.

Predstavio je i napore za postizanje rodne ravnopravnosti, stvaranje sigurnog sportskog okruženja i uvođenje programa obrazovanja o olimpijskim vrijednostima u osnovne škole Crne Gore, kao i projekat izgradnje Olimpijske kuće i Olimpijskog muzeja u Podgorici.

On je istakao i važnost zalaganja i angažmana kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.

Saopštio je i da COK aktivno sarađuje sa vladinim institucijama i međunarodnim sportskim organizacijama kako bi zagovarao politike i inicijative koje podržavaju osnovne ciljeve, uključujući dobrobit sportista, rodnu ravnopravnost, pripreme za Olimpijske igre i promociju zdravih stilova života.

Simonović je prisutne upoznao i sa izazovima sa kojima se suočava u Crnoj Gori, posebno u pogledu finansiranja i izgradnje kapaciteta.

On je kazao da su adekvatna sredstva i resursi od suštinskog značaja za efikasnu implementaciju programa, posebno onih koji se odnose na podršku i razvoj sportista.

Sastanak u Lisabonu bio je dio EU projekta “Sport kao vrijednost” i održan je tokom „Evropske sportske platforme“, u organizaciji ENGSO-a, koja ima za cilj da liderima u sportu iz cijele Evrope da priliku da razmijene ideje i istraže mogućnosti za saradnju na EU-međunarodnom nivou.

Saopšteno je da učešće predsjednika Simonovića na tom sastanku potvrđuje opredjeljenje COK-a za unaprjeđenje sportskog pejzaža u Crnoj Gori i veći doprinos evropskoj sportskoj zajednici.

