Simić: Neuspjeh sve osim četiri boda protiv Kosova i BIH

Podgorica, (MINA) – Za mušku rukometnu reprezentaciju Crne Gore sve osim dvije pobjede i četiri boda u duelima sa Kosovom i Bosnom i Hercegovinom bio bi neuspjeh, smatra golman Nebojša Simić.

Crnogorske rukometaše 27. aprila očekuje gostovanje Kosovu u Prištini, dok će tri dana kasnije u Podgorici igrati protiv Bosne i Hercegovine.

Simić je kazao da je najbitnije da te dvije selekcije ne shvateo “zdravo za gotovo”, već da odigraju maksimalno ozbiljno.

“Da jako krenemo od prvog minuta i da bukvalno kao na prethodnim utakmicama one budu riješene nakon prvog poluvremena. Nadam se da ćemo opet pokazati nivo igre koji smo dostigli i da ovakvim ekipama nećemo ostaviti puno prostora da se nadaju bodovima”, kazao je Simić.

Prema njegovim rioječima, Crna Gora je pokazala da je bliža kvalitetu Slovenije, nego preostalim ekipama u grupi.

“Iskreno, Kosovo je blizu kvaliteta Rumuniji koju je ranije iznanadilo, a mi smo trenutno nivo iznad toga i smatram da ćemo samo mi biti odgovorni za ishod utakmice u Prištini. Ako dođeš na meč nekoncentrisan i dozvoliš im da podignu samopouzdanje to može da bude opasno, kao što smo dozvolili Grčkoj u gostima”, rekao je Simić.

On je naglasio da meč treba odigrati kao u Bosni i Hercegivini, koji su crnogorski rukometaši dobili 36:25.

“Vidjelo se da ne mogu da nas isprate i da su nivo ispod nas. Moramo biti realni – dostigli smo nivo, ne treba bježati od odgovornosti i uloge favorita u ova dva meča”, rekao je Simić.

Crnogorski rukometaši sjutra putuju za Prištinu, gdjke će u četvrtak biti odigran meč.

