Set najbolji u Laktašima

Podgorica, (MINA) – Klub sjedeće odbojke Set iz Pljevalja pobjednik je tradicionalnog memorijalnog turnira “Dragan Vučić” u Laktašima.

Set je u finalnom meču savladao domaći sastav, ekipu Laktaša, 3:1 (25:14, 25:16, 17:25 i 25:19).

Prethodno je u polufinalu eliminisao Semberiju iz Bijeljine 2:0 (25:15 i 25:15).

Domaći tim završio je kao drugoplasirani, nakon što je u odlučujućem duelu bio bolji od Semberije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS