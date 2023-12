Set drugoplasirani u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Klub sjedeće odbojke Set iz Pljevalja kao drugoplasirani završio je nastup na na tradicionalnom memorijalnom turniru “Dedić Rešad Šilja” u sarajevskoj opštini Ilidža.

Set je u finalnom meču poražen od domaćina turnira, ekipe Udruženja Odbojkaški klub invalida Opštine Ilidža 2:1 (18:25, 25:21 i 15:11).

Pljevaljski klub nastup u finalu izborio je kao prvoplasirani u grupi, nakon pobjeda protiv Odbojkaškog kluba invalida Brčko 2:0 (25:12 i 25:20) i Sportskog kluba invalida sjedeće odbojke Breza 2:0 (25:17 i 25:16).

Domaćin turnira do brobe za trofej došao je pobjedama u grupi protiv Igmana iz Hadžića i Bosne iz Zenice.

U meču za treće mejsto Bosna je slavila protiv Breze 2:1 (25:20, 18:25 i 15:6).

Turnir u sportskoj dvorani Hotela Malak odigran je treći put, u organizaciji Udruženja odbojkaški klub invalida Opštine Ilidža.

