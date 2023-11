Šćekić najavio podršku Mačevalačkom savezu

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo sporta i mladih podržaće kandidaturu Mačevalačkog saveza Crne Gore (MSCG) za prijem u Svjetsku mačevalačku federaciju (FIE), kazao je ministar Dragoslav Šćekić.

On je danas priredio prijem za članove Izvršnog odbora FIE Donalda Entonija i Novaka Perovića i predsjednika MSCG Dejana Đuraškovića.

“Ministarstvo sporta želi da pruži punu podršku našem Mačevalačkom savezu, što će i učiniti kroz sufinansiranje nacionalnih saveza. Cijenim namjeru da što više olimpijskih sportova zaživi u Crnoj Gori”, rekao je Šćekić.

On je naglasio da mu je drago što će Crna Gora dobiti svoj prostor na svjetskoj mačevalačkoj sceni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS