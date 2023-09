SC Derbi slavio u Splitu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija ostvarili su pobjedu na startu nove sezone Admiralbet ABA lige.

SC Derbi je kao gost savladao ekipu Splita 74:69.

Podgorički tim do pobjede vodili su Igor Drobnjak sa 15 i Obri Dokins sa 13, dok je Mateo Drežnjak meč završio sa deset poena.

U splitskoj ekipi najbolji je bio Šemil Stivenson sa 18 i Tonko Vuko sa 16 poena.

Budućnost Voli će sjutra ugostiti Zadar (18.30), dok će Mornar Barsko zlato u ponedjeljak biti gost Partizana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS