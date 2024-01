SC Derbi poražen u Zadru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su večeras u gostima od Zadra 79:73 (18:21, 21:12, 24:19 i 16:21), u utakmici 15. kola Admiralbet ABA lige.

To je osmi poraz pogoričkog tima, dok je Zadar zabilježio osmi trijumf u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Puno tehničkih grešaka i pad u igri krajem treće i početkom posljednje četvrtine koštale su podgorički tim povoljnijeg rezultata.

Domaćin je to iskoristio i u 37. minutu stekao 17 poena prednosti (77:60).

Gosti su u finišu serijom od 9:0 ublažili poraz i sveli ga na konačnih šest poena razlike.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bili su LOvro Mazalin sa 23 i Luka Božić sa 20 poena.

U podgoričkom sastavu dvocifren je bio samo Tomislav Ivišić sa deset poena.

