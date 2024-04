SC Derbi domaćin Crvenoj zvezdi

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija igraće sjutra u Podgorici sa Crvenom zvezdom drugu utakmicu četvrtfinala plej-ofa Admiralbet ABA lige.

Beogradski tim prvi međusobni duel dobio je 83:81.

Rival podgoričkog tima je najuspješnija ekipa ligaškog dijela regionalnog takmičenja, koja je dobila sva tri međusobna duela ove sezone.

Duel u dvorani Morača počeće u 18 sati i 30 minuta.

U plej-ofu igra se na dvije pobjede.

