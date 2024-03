Savković zaustavljen, sudije pogurale Belgijanca

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Stefan Savković završio je nastup na svjetskom kvalifikacionom turniru za plasman na Olimpijske igre u Parizu.

On je večeras u italijanskom gradu Busto Arsicio, u prvom kolu kategorije do 71 kilogram, sumnjivom odlukom sudija poražen od Belgijanca Muhameda Rašeme 3:2.

Crnogorski selektor Nikola Ružić kazao je da je Savković drastično oštećen.

“Sramno su oštetili Stefana Savkovića. Meč su bodovali 3:2 za Belgijanca, a Savković je svaku rundu bio bolji”, kazao je Ružić.

U četvrtak će na ring Bojana Gojković u kategoriji do 57 kilograma, a prva protivnica biće joj Esre Jildiz iz Turske.

Dan kasnije novu borbu imaće kapiten Petar Marčić, koji je u prvom kolu kategorije do 80 kilograma, savladao Sejfija Kebadu iz Etiopije.

Naredni rival biće mu Francuz Jojerlan Cesar, zvanični prvak Evrope do 22 godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS