Savković startovao pobjedom

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Stefan Savković ostvario je pobjedu na startu Eurokupa u Budvi.

Savković je danas na startu takmičenja u kategoriji do 71 kilogram pobijedio Edina Sejdinovića iz Slovenije.

Do pobjede i četvrtfinala došao je jednoglasnom odlukom sudija.

Naredni protivnik, 12. oktobra, biće mu Vladislav Horvat iz Slovačke.

Sjutra će na kapiten Petar Marčić.

Crnu Goru predstavljaju i Tomislav Đinović (do 60) i Milorad Purić (do 86).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS