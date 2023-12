Savić fudbaler godine

Podgorica, (MINA) – Defanzivac madridskog Atletika, Stefan Savić, proglašen je za najboljeg fudbalera Crne Gore u ovoj godini, u tradicionalnom izboru Fudbalskog saveza.

Savić, koji je i prethodne tri godine bio najbolji, dobio je u anketi 92 glasa kapitena i trenera klubova Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige.

On je četvrti put uzastopno, ukupno sedmi, put proglašen za najboljeg igrača Crne Gore.

Savić je, u video poruci, kazao da mu je velika čast što je izabran za najboljeg igrača Crne Gore i da svaka nagrada koja dolazi iz njegove države ima poseban značaj.

“Veliko hvala svima koji su prepoznali moj trud, rad i želju da našu fudbalsku Crnu Goru predstavim na najbolji mogući način. Od svih nagrada najdraža je ona koja dolazi iz svoje domovine”, rekao je Savić.

On je pobijedio u konkurenciji Nikole Krstovića (46) i Stevana Jovetića (21).

Za fudbalerku godinu proglašena je golgeterka

turskog Fomgeta i crnogorske reprezentacije, Armisa Kuč.

“Samo igranje za reprezentaciju predstavlja najveći ponos, a biti najbolja fudbnalerka Crne Gore za mene predstavlja krunu karijere. Nastaviću da radim na sebi i trudim se, a sigurna sam da će i rezultati doći”, rekla je Kuč, koja je u anketi dobila 23 glasa.

U konkurenciji su bile i Jasna Đoković (15) i Slađana Bulatović (7).

Godinu u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi (MPCFL) obilježili su Vasilije Adžić i Radosav Dragićević.

Talentovani vezista Budućnosti najbolji je igrač nacionalnog šampionata, dok je Dragićević, drugi put uzastopno, priznanje zaslužio obavljajući fundkciju šefa štaba u tivatskom Arsenalu i Mladosti.

Kapiteni i treneri klubova MPCFL dodijelili su Adžiću 52 glasa.

“Hvala svoma koji su glasali i procijenili da nagrada treba da pripadne meni. Znači mi puno, to je san svakog igrača. Motiv za još više rad, kako bi i narednih godina pružao još bolje partije”, kazao je Adžić.

U konkurenciji su bili i Žarko Korać (45) i Draško Božović (29).

Dragićević je od kolega trenera klubova koji se takmiče u MPCFL dobio 35 glasova, ispred Vuka Bogavca (Jedinstvo) sa 23 i Nenada Brnovića (Petrovac) sa 21 bodom.

Najperspektivniji igrači u 2023. godini, prema izboru Komisije za omladinski fudbal FSCG, su napadač švedskog Hamarbija Viktor Đukanović, golman švedakog AIK-a , Benjamin Kriještarac i vezista Budućnosti Vasilija Adžića

Nagrada namijenjena najboljem igraču futsala, pripala je Milunu Sekuliću, golmanu Titograda i reprezentacije Crne Gore.

