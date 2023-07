Šahistima Budućnosti pehar pobjednika Kupa

Podgorica, (MINA) – Šahisti podgoričkih Budućnosti pobjednici su Kupa Crne Gore.

Ekipa u sastavu, Nikola Đukić, Blažo Kalezić, Andrej Šuković i Vladimir Pajković, do trofeja došla je sa četiri pobjede i jednim neriješenim rezultatom.

Slavila je protiv Prosvjete, Crnogorca 1 i Crnogorca 2 i Mimoze, dok je u posljednjem kolu remizirala protiv Elektroprivrede, koja je branila titulu na ovogodišnjem Kupu.

Drugo mjesto pripalo je ekipi Crnogorca 1, koju je predvodio velemajstorski trio Miloš Perunović, Artem Iljin i Dragan Kosić, dok je na četvrtoj tabli nastupao Miloš Pečurica.

Na taj način Crnogorac je spustio zavjesu na uspješnu takmičarsku sezonu u kojoj je došao do pobjede u Premijer ligi.

Kao trećeplasirani završila je Mimoza iz Tivta, u sastavu Miloš Stanković, Dušan Lekić, Milan Draško, Slaviša Milanović, Miloš Vlatković i Dragan Popadić.

Dami iz Budve bio je četvrti, peta je bila ekipa Herceg Novog, dok je Elektroprivreda zauzela šesto mjesto.

Gledajući pojedinačan nastup takmičara istakao se Peko Đurović, koji je ostvario 4,5 poena u 5 partija, dok su po četiri osvojili Andrej Šuković, Vladimir Pajković i Artem Iljin.

Najljepšu pobjedu ostvario je legendarni velemajstor Božidar Ivanović koji je u velikom stilu savladao velemajstora Nikitu Petrova.

Treba izdvojiti i duel Ivanovića i Đukića, koji je pripao šahisti Budućnosti.

Učestvovalo je 13 ekipa, a igrano je pet kola po švajcarskom sistemu.

Pravdu su dijelili Željko Miljanić i Mladen Popović.

Organizator Kupa koji je igran na Cetinju bio je Šahovski savez Crne Gore, uz pokroviteljstvo Ministarstva sporta i mladih.

