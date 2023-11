Šah: Bez iznenađenja u prvom kolu

Podgorica, (MINA) – Favoriti za trofej opravdali su očekivanja na startu ženskog prvenstva Crne Gore u šahu.

Prva nositeljka šampionata, ženski internacionalni majstor Ana Novikova, savladala je mladu Taru Ivanović u debitanstskoj partiji pod crnogorskom zastavom.

Sigurne su bile i reprezentativke Aleksandra Milović, Alena Skvorcova, Nikolina Koljević, Mateja Popović i Milena Mosurović.

Do poena je došla i najmlađa učesnica Sofija Milović, koja je danas proslavila jedanaesti rođendan.

Milović je do poena došla bez borbe, obzirom da je Nina Delević odustala od učešća.

Šampionat se nastavlja sjutra partijama drugog kola, a planirano je odigravanje sedam kola po švajcarskom sistemu.

Drugo kolo donosi derbi meč na prvom stolu između Ane Novikova i trostruke šampionke Crne Gore, Nikoline Koljević koja brani titulu.

Na drugom stolu sastaju se reprezentativke Milena Mosurović i Aleksandra Milović, dok će na trećem igrati Alena Skvorcova i Sofija Milović.

U ostalim duelima sastaju se: Marija Bajić – Mateja Popović, Jana Katnić – Tara Ivanović, Ines Đenđinović – Nikolina Dževerdanović, slobodna je Marija Mia Maraš.

Partije počinju u 16 sati, a mogu se pratiti preko sajta Šahovskog saveza Crne Gore.

Pokrovitelj Prvenstva je Ministarstvo sporta i mladih.

