Ružić: Plasman na OI u Parizu primarni cilj crnogorskog boksa

Podgorica, (MINA) – Plasman na Olimpijske igre u Parizu primarni je cilj crnogorskog boksa, kazao je selektor Nikola Ružić.

On je naglasio da su u Bokserskom savezu svjesni težine zadatka, ali i kvaliteta svojih boraca, navodeći da ih to ne plaši, već dodatno motiviše.

Trofejni stručnjak kazao je da je sve podređeno tom cilju, ali i napretku crnogorskog boksa, u organizacionom i takmičarskom dijelu.

“Svima je jasno da neće biti lako i da je u boksu trenutno najteže od svih sportova izboriti olimpijsku vizu. Razlog je što je skoro pola kategorija skinuto sa programa, a bokseri u tim kategorijama imaju samo još dvije šanse za normu”, rekao je Ružić agenciji MINA.

On je naglasio da je konkurencija izuzetna i da bokseri bukvalno nemaju pravo na grešku.

“Bez obzira na sve te činjenice garantujem da nas to ne plaši, daćemo sve od sebe da dođemo do cilja”, rekao je Ružić.

On je istakao da će godina biti naporna, navodeći da je kalendar takmičenja mnogo zahtjevan.

“Glavni cilj su svakako kvalifikacije i same Olimpijske igre, zatim imamo prvenstvo Evrope za seniore. Planiramo da sve ostale reprezentacije u mlađim uzrastima adekvatno pripremimo i izvedemo na velika takmičenja. Uz sve to kontrolni turniri, pripreme”, rekao je Ružić.

On je najavio da će Budva i ove godine, u cilju što bolje pripreme boksera, biti domaćin velikog međunarodnog kampa.

“Sva međunarodna takmičenja i kampovi, koje smo organizovali u Budvi, dali su ogromano iskustvo i napredak našim bokserima. Ove godine nastavljamo u istom smjeru. Već u februaru imamo ozbiljan seniorski kamp, u kojem će se naši bokseri za kvalifikacioni turnir zajedno pripremati sa timovima Japana, Indije, Ukrajine, Grčke, Litvanije, Moldavije, Tadzikistana, Srbije i Slovenije”, kazao je Ružić.

Govoreći o statusu boksa u Crnoj Gori, on je kazao da je trenutno stanje mnogo bolje nego ranije, ali da je i dalje daleko od onoga što je potrebno za konkretan razvoj tog borilačkog sporta u svim sehmentima.

“Činjenica je da je boks prethodne dvije godine najuspješniji olimpijski sport u Crnoj Gori. Rezultati su jedina mjera. Mi smo vjerovatno jedini savez u Crnoj Gori koji i pored svih rezultata i aktivnosti nemamo ni jednog domaćeg sponzora. Ministarstvo sporta i Crnogorski olimpijski komitet pomažu u skladu sa mogućnostima”, rekao je Ružić.

On je naglasio da jedinu dodatnu finansijsku podršku obezbjeđuje predsjednik Aleksandar Klemenko.

“On je zahvaljujući svojim kontakima sa čelinim ljudima Svjetske bokserske federacije uspio je obezbijedi da oni finansiraju organizaciju velikih sportskih događaja u Crnoj Gori”, rekao je Ružić.

Govoreći o položaju trenera u Crnoj Gori, Ružić je kazao da je novi Zakon o sportu prilika da se riješi njihov status i da smatra da doživotnu mjesečnu naknadu treba da dobiju i treneri, čiji sportisti ili reprezentativni timovi ostvare vrhunski sportski rezultat?

“To bi bio dobar način da država pokaže brigu prema trenerima. Treneri su stub našeg sporta, ali na žalost trenutno većina radi u teškim uslovima i ne rijetko na rubu egzistencije. Entuzijazam ima svoj rok trajanja i kad on nestane većina trenera prestaje sa radom ili odlazi iz zemlje”, rekao je Ružić.

On je poručio da status trenera mora biti prepoznat u novom Zakonu u sportu.

“To bi bio prvi veliki korak i dokaz da treneri ipak nešto vrijede u našoj zemlji, odnosno da se njihovi rezultati vrednuju i uvažavaju na pravi način”, zaključio je Ružić.

