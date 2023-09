Rudar ubjedljiv protiv slovenačke Litije

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Rudara pobijedile su večeras u Podgorici slovenačku Litiju 30:19 (14:11), u prvom meču drugog kola EHF Evropskog kupa.

Ekipa, koja predstavlja filijalu Budućnost Bemaksa,

odlučujuću prednost stekla je sredinom drugog poluvremena serijom od osam vezanih pogodaka za vođstvo od 25:16 u 51. minutu.

Domaćin, koji je tokom cijelog meča bio u vođstvu, u 40. minutu dozvolio je rivalu da zaostatak svede na gol (17:16).

Uslijedila je serija koja je riješila pitanje pobjednika.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Anđela Milošević sa sedam, dok je Nina Ramusović postigla šest golova.

Revanš utakmica na programu je naredne subote.

Obaveze na evropskoj sceni sjutra će imati i rukometašice Tivta, koje će u Skoplju (18.00) igrati protiv makedonske ekipe Đorče Petrov.

