Roland Garos – Zverev i Rud u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Njemački teniser Aleksander Zverev i Norvežanin Kasper Rud igraće u polufinalu Rolan Garosa.

Zverev je u četvrtfinalnom meču savladao Argentinca Tomasa Martina Ečeverija 3:1 (6:4, 3:6, 6:3 i 6:4) i treći put uzastopno izborio polufinale pariskog Grend slema.

Do pobjede i polufinala došao je nakon tri sata i 22 minuta igre,

Rud, koji je prošle godine igrao finale, nastup u polufinalu izborio je pobjedom protiv Danca Holgera Runea 3:1 (6:1, 6:2, 3:6 i 6:3).

Slavio je nakon dva sata i 44 minuta igre.

U drugom polufinalu sastaće se Npvak Đoković i Karlos Alkaras.

Za finale sjutra će igrati teniserke, a rivalke će biti Brazilka Beatris Hadad Maja i Poljakinja Iga Sfjontek, odnosno Arina Sabaljenka i Karolina Mucova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS