Roganović u četvrtfinalu Svjetskog kupa za mlade

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Miloš Roganović plasirao se četrtfinale Svjetskog kupa za mlade u Budvi.

On je danas u kategoriji do 67 kilograma pobijedio Raja Aditja iz Indije.

“Odradio sam dobro meč, iako mi je to bio prvi protiv borca koji ima kontra gard. Izgubio sam prvu rundu, ali sam u naredne dvije shvatio šta treba da radim i zasluženo pobijedio”, rekao je Roganović.

Rival članu Bokserskog kluba Nikšić u četrtfinalu biće Mansur Muslijev iz Rusije.

“Protiv njega sam sparingovao na pripremnom kampu. Znam njegove kvalitete, ali vjerujem u pobjedu”, rekao je Roganović.

Drugi crnogorski reprezentativac, Filip Klepo, u kategoriji do 80 kilograma poražen je od Ramasana Madamtkanova iz Rusije, ali je zadovoljio svojim nastupom.

“Izuzetno sam zadovoljan svojim nastupom, uprkos porazu, a to su mi i potvrdili moji treneri. Za više falilo je malo iskustva. Protivnik je bio mnogo iskusniji”, rekao je Klepo, član podgoričkog kluba Pauer boksing.

Svjetski kup za mlade, koji se održava u bećićkom hotelu Splendid, okupio je 270 takmičara iz 22 države.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS