Roganović u četvrtfinalu EP u Poreču

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Miloš Roganović plasirao se u četvrtfinale Evropskog prvenstva za mlade u Poreču.

On je danas u meču osmine finala, u kategoriji do 67 kilograma, pobijedio srebrnog sa prošlogodišnjeg prvenstva Evrope, Rumuna Aruna Niku Tudoriua 4:3.

Roganović je u Poreču upisao drugi trijumf, nakon što je na startu eliminisao Estonca Stepana Ananjeva 5:0.

Naredni rival, 11. aprila, biće mu Italijan Kristijan Harpulja, koji je danas eliminisao Španca

Eugenija Montoju 5:0.

Drugi crnogorski predstavnik, Filip Klepo u kategoriji do 80 kilograma, poražen je juče od Litvancam Martina Mojisejenka.

Boksere u Poreču predvodi trener Boško Drašković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS