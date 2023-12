Rečević: Džudo savez dobio svoju kuću

Podgorica, (MINA) – Džudo savez dobio je svoju kuću, zajedničku za sve džudiste i prijatelje tog sporta, u kojoj će se donosti važne odluke u cilju prosperiteta džudoa, kazao je predsjednik te asocijacije Jovica Rečević.

Crnogorska džudo asocijacija od danas je i zvanično u novim prostortijama, na južnoj tribini Gradskog stadiona.

Rečević je, pozdravljajući goste, kazao da mu je drago što je Džudo savez dobio svoju kuću i da to predstavlja važan korak u unapređenju rada te asocijacije.

On je naglasio da je sve podređeno istorijskom događaju za crnogorski džudo – Evropskom seniorskom prvenstvu u Podgorici aprila 2025. godine i da Džudo savez spremno dočeka to takmičenje.

Prigodnoj svečanosti prisustvovali su ministar sporta i mladih, Dragoslav Šćekić i direktor direktora za sport u tom Vladinom resoru Zoran Jojić, sponzori, brojni prijatelji saveza i predstavnici klubova.

Rečević je za doprinos razvoju džudoa uručio priznanja Aleksandru Damjanoviću i izvršnom direktoru Crnogorskog elektroprenosnog sistema Ivanu Asanoviću.

