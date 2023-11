Real, Real Sosijedad, Bajern i Inter u osmini finala

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Bajerna, madridskog Reala, Intera i Real Sosijedada plasirali su se u osminu finala Lige evropskih šampiona.

Nastup među 16 najboljih juče su obezbijedili Mančester siti i Lajpcig.

Bajern je u Minhenu, u četvrtom kolu A grupe, savladao Galatasaraj 2:1 i zadržao maksimalan učinak.

Pobjedu je nakon velikog preokreta upisao Kopenhagen, koji je pred svojim navijačima savladao Mančester junajted 4:3.

Maksimalan učinak imao i Real u C grupi, koji je u Madridu slavio protiv Brage 3:0.

U drugom meču te grupe Napoli i Union Berlin igrali su 1:1.

Iz D grupe plasman među 16 najboljih osigurali su Real Sosijedad i Inter.

Milanski tim kao gost bio je bolji od Salcburga 1:0, dok je Real Sosijedad pred svojim navijačima slavio protiv Benfike 3:1.

Veliki korak ka osmini finala u B grupi napravio je Arsenal, koji je u Londonu slavio protiv Sevilje 2:0.

Pred svojim navijačima slavio je PSV Ajndhoven protiv Lansa 1:0.

Na jučerašnjim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Grupa E

Atletiko Madrid – Seltik 6:0

Lacio – Fejnord 1:0

GRUPA F

Borusija Dortmund – Njukasl 2:0

Milan – PSŽ 2:1

GRUPA G

Crvena zvezda – Lajpcig 1:2

Mančester siti – Jang Bojs 3:0

GRUPA H

Šahtjor – Barselona 1:0

Porto – Antverpen 2:0

