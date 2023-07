Rajković sjutra na SP u Parizu

Podgorica, (MINA) – Paraatletičarka Maja Rajković nastupiće sjutra na Svjetskom paraatletskom prvenstvu u Parizu.

Rajković će se takmičiti u bacanju koplja, u kategoriji F54 (bacanja iz specijalizovane stolice).

Biće to njen debi na Svjetskom prvenstvu, nakon što je bila učesnik kontinentalnih šampionata.

Najznačajniji rezultat ostvarila je 2021. godine u Bidgošću, kada je bila bronzana.

Medalja joj je, dvije godine ranije u Berlinu, izmakla u posljednjoj seriji.

Rajković je kazala da na svoje prvo Svjetsko prvenstvo dolazi spremna.

“Sigurna sam da će se u Parizu u potpunosti valorizovati veliki prethodno uloženi trud i da ću ostvariti primarni cilj – plasman na svoje prve Paraolimpijske igre”, rekla je Rajković.

Ona će na bacalište sjutra u devet sati.

Drugi crnogorski predstavnik, Miloš Spaić, nastup u bacanju kugle, u kategoriji F11 (osobe bez vida), završio je kao devetoplasirani hicem od deset metara i 77 centimetara.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS