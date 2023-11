Radović zaustavljen u drugom kolu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudista Petar Radović u drugom kolu završio je nastup na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore u Njemačkoj.

On je danas u prvom kolu kategorije do 66 kilograma pobijedio Rafaela Iškaniana Manukiana, dok je u drugom poražen od Moldavca Radua Izvoreanua, koji se kasnije domogao finala.

U kategoriji do 66 kilograma bilo je prijavljeno 27 boraca.

Sjutra će na tatami Andrija Martinović (do 100) i Stefan Kovinić (preko 100).

Martinović će se na startu sastati sa Slovakom Viktorom Adamom, dok će prvi rival Kovinića biti Alin Bagrin iz Moldavije.

Šampionat u njemačkom u Potsdanu okupio je 310 najboljih mladih takmičara i takmičarki Evrope iz 37 država.

