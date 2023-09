Radović sa Karabecom i Vlodikom, Bakić protiv Gardoša, Heina i Marinova

Šefild, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Filip Radović na Evropskom prvenstvu u Šefildu igraće u drugoj grupi sa Ivanom Karabecom iz Češke i Poljakom Pavelom Vlodikom, odlučeno je danas žrijebom.

Rivali Luke Bakića u četvrtoj grupi biće Austrijanac Kristijan Gardoš, Filip Hein iz Luksemburga i Valentin Marinov iz Bugarske.

Po dvojica najboljih iz sve četiri grupe izboriće plasman u četvrtfinale.

Takmičenje u kategorji S 10 počeće sjutra. Radovića na startu, u 15 sati, čeka duel protiv Vlodike, dok će se Bakić 45 minuta kasnije sastati sa Heinom.

Mečevi drugog i trećeg kola na programu su u utorak.

Četvrtfinalni mečevi su predviđeni za srijedu, dok su polufinala i finala zakazana za četvrtak.

Crnogorske stonotenisere u Šefildu predvodiće treneri Vladimir Marić i Čedomir Damjanović.

Radović će u Šefildu juriti četvrtu pojedinačnu evropsku medalju.

Osvajao je medalje na prvenstvima Evrope – bronzane u danskom Vejleu 2015. i Laškom 2017. i srebrnu u švedskom Helsingborgu 2019. godine.

Ima i ekipnu bronzu iz Helsingborga, sa Bakićem i Dejanom Bašanovićem.

Nosilac je i do sada jedine paraolimpijske medalje za Crnu Goru, bronzane iz Tokija 2021. godine.

Bakić nema evropsku medalju u pojedinačnoj konkurenciji.

