Radović objavio širi spisak

Podgorica, (MINA) – Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije, Boško radović, objavio je danas spisak igrača za start kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorsku selekciju na startu novog ciklusa očekuju mečevi protiv Njemačke u gostima (22. februar) i tri dana kasnije protiv Švedske pred svojim navijačima.

U grupi je i Bugarska.

Radović je pozvao 24 košarkaša.

Na spisku su: Nikola Ivanović (Runa), Kendrik Peri (Unikaha), Igor Drobnjak (SC Derbi), Balša Živanović (FMP), Džona Radebau (Galatasaraj), Vladimir Mihailović (Budućnost Voli), Petar Popović (Budućnost Voli), Fedor Žugić (Getingen), Luka Bogavac (SC Derbi), Jovan Kljajić (Gran Kanarija), Dino Radončić (Bajern), Andrija Slavković (Budućnost Voli).

Pozvani su i Đorđije Jovanović (Ontario – USA), Marko Kljajević (Podgorica), Emir Hadžibegović (SC Derbi), Andrija Grbović (Budućnost Voli), David Mirković (SC Derbi), Vasilije Baćović (SC Derbi), Nemanja Radović (Mursija), Aleksa Ilić (Budućnost Voli), Filip Anđušić (Podgorica), Bojan Dubljević (Zenit), Marko Simonović (Bešiktaš) i Zoran Nikolić (Vojvodina).

Najbolje tri reprezentacije plasiraće se na prvenstvo kontinenta koje će 2025. godine biti organizovano u četiri države – Letoniji, Kipru, Finskoj i Poljskoj.

