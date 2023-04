Radović: Litvanija favorit grupe

Podgorica, (MINA) – Litvanija je favorit grupe, a crnogorski košarkaši za plasman u narednu rundu Svjetskog prvenstva boriće se protiv Meksika i Egipta, kazao je selektor košarkaške reprezentacije Boško Radović.

Košarkaška reprezentacija Crne Gore na Svjetskom prvenstvu, koje je na programu od 25. avgusta do 10. septembra u Japanu, Indoneziji i na Filipinima,

igraće u grupi D sa Egiptom, Meksikom i Litvanijom.

Radović je kazao da je Crna Gora na žrijebu izvukla “jednu pristojnu grupu”.

“Nijesmo ni u nekoj grupi smrti, ali ni u baš lakoj grupi. Na Svjetskom prvenstvu, gledajući iskustvo iz 2019. godione, ne možemo reći da ima lakih grupa. Od tih velikih favorita u grupi smo sa Litvanijom. Egipat je ozbiljna afrička reprezentacija, a iz Amerike nam je došao Meksiko”, rekao je Radović.

Komentarišući šanse Crne Gore, on je istakao da je rano govoriti o nekom cilju, navodeći da se mora napraviti ozbiljan skauting rivala.

“Želimo da odemo maksimalno spremni, svjesni da smo plasmanom na Svjetsko prvenstvo naš cilj ispunili, da je ovo šlag na torti. Očekujem da održimo kontinuitet igara koje smo imali na Eurobasketu i u kvalifikacijama za SP”, rekao je Radović.

On vjeruje da crnogorska selekcija može da igra dobru košarku, na visokom nivou i da se nada da će svi igrači biti zdravi i da će se svi odazvati pozivu”, rekao je Radović.

