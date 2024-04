Radović i Bakić izborili direktan plasman na Paraolimpijske igre

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić, na osnovu plasmana na rang listi Svjetske para stonoteniske asocijacije, izborili su nastup na Paraolimpijskim igrama u Parizu.

Svjetska stonoteniska asocijacija objavila je danas završnu rang listu, sa koje je osam najboljih obezbijedilo nastup u Parizu.

Radović na aprilskoj rang listi zauzima drugo, a Bakić osmo mjesto.

Biće to njihov drugi nastup na Paraolimijskim igrama, nakon što su debitovali u Tokiju.

Debitantski nastup Radović je krunisao istorijskom bronzanom medaljom, dok je Bakić izgubio četvrtfinalni meč.

Radović i Bakić pridružili su se atletičarki Maji Rajković, koja je ranije izborila paraolimpijsku vizu.

Nosilac do sada jedine crnogorske paraolimpijske medalje, Filip Radović, kazao je da je kvalifikacioni put bio dug i težak, navodeći da je samo osam najboljih sa svjetske rang liste izborilo plasman u Pariz.

“To nije bilo lako, ali zahvaljujući prošloj godini, kada sam odigrao na visokom nivou i osvojio tri turnira i evropsko srebro, trenutno sam drugi igrač svijeta i nije bilo pitanje hoću li izboriti nastup na Paraolimpijskim igrama”, rekao je Radović agenciji MINA.

On je naglasio da ga raduje i direktan plasman Bakića u Pariz.

“Raduje me što ćemo biti zajedno u Parizu i jedan drugom velika podrška. Ukoliko se pripremimo kako treba i budemo na zavidnom nivou možemo ostvariti dobar rezultat”, rekao je Radović.

Bakić je kazao da je ponosan što je svoj drugi nastup na Paraolimpijskim igrama izborio na osnovu rezultata i plasmana na rang listi.

“Uspio sam da se izborim i sa rang liste izborim nastup u Parizu. Bio je to dug proces kvalifikacija, paraolimpijsku vizu dobilo je samo osam najboljih sa rang liste. Bilo je dosta turnira ove godine, igralo se nekad dobro, nekad lošije, ali sve u svemu izborio sam direktan plasman i nadam se dobrom rezultatu u Parizu”, rekao je Bakić.

On je prije tri godine u Tokiju nastupio na osnovu specijalne pozivnice.

Plasman na Paraolimpijske igre u kategoriji S10 izboriće 14 stonotenisera.

Nastup su obezbijedili pobjednici kontinentalnih takmičenja Nigerijac Alabi Olufemi (Afrika), Brazilac Klaudio Masad (Amerika), Kinez Hao Lian (Azija) i Poljak Patrik Čojnovski (Evropa) i sedmorica sa rang liste Filip Radović, Francuz Mateo Bohas, Španac Hoze Manuel Ruiz Rejes, Poljak Igor Mištal, Autrijanac Kristijan Gardoš, Luka Bakić i Japanac Mahiro Funajama.

Njima će se pridružiti pobjednik završnog kvalifikacionog turnira na Tajlandu, predstavnik po kriterijumu dubl i miks dubl i nosilac specijalne pozivnice.

Radovića i Bakića do Igara u Parizu očekuju nastupi na turnirima u Podgorici i Laškom.

